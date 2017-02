Kim Kardashian muda estilo após o assalto em Paris

Após sofrer um assalto durante a Semana de Moda de Paris, em outubro de 2016, Kim Kardashian ficou três meses longe das redes sociais. Agora ela está de volta, mas exibe um outro estilo de vida.

No lugar de fotos que mostravam cada detalhe do seu dia a dia, poses sensuais e muitos looks, a socialite agora compartilha cliques com a família, paisagens e usa as redes para passar mensagens políticas, tudo com um filtro que deixa as imagens com aparência antiga. Até mesmo as selfies e o tão copiado contorno foram extintos.

Veja Também

Comentários