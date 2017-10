Kim Kardashian diz que desenvolveu dismorfofobia após ser alvo de paparazzi

No episódio de Keeping Up with the Kardashians do último domingo, 15, Kim Kardashian desabafou sobre toda a pressão que sofre por ser alvo constante de fotógrafos e revelou que sofre de dismorfofobia.

A dismorfofobia é uma condição mental em que a pessoa desenvolve um foco obsessivo em um defeito que ela acha que tem na aparência. O defeito pode ser tanto real quanto imaginário, e isso faz com que o afetado tente corrigí-lo a todo custo e evite sair de casa ou posar para fotos.

A socialite disse que desenvolveu o transtorno depois que fotos dela de biquíni tiradas durante uma viagem ao México em abril. Em maio, Kim estava no carro a caminho do Met Gala quando entrou em pânico por causa de sua aparência e começou a suar intensamente.

Ela disse que quase "vomitou" e "surtou totalmente" nesse momento. Um amigo da família, Jonathan Cheban, disse que Kim desenvolveu um "grande problema de insegurança" e que a viagem ao México "causou tudo isso".

"Kim estava ótima no baile do Met, mas parece que as fotos do México são uma coisa sem fim e só a faz pensar em Paris novamente, quando ela foi 'zoada' e humilhada. Não é justo e nem legal isso tudo", disse Khloé Kardashian sobre Kim.

Semanas se passaram, mas as fotos do México continuaram a circular pela internet. "Quando eles vão parar com essa história. Você definitivamente fica mais forte depois que passa por tantas coisas, mas as fotos continuam aparecendo todos os dias e nunca me deixam em paz. Eu sei que posso lidar com tudo, mas se eu não conseguir lidar com isso... quem vai? Eu fico tanto dentro de casa que eu surto se alguém apenas olha para mim. É uma fobia, eu surto por qualquer coisa", disse. "Por que eu me sujeito a ser vista por aí? Por que eu apenas não fico em casa?", finalizou.

Khloé lamentou por ver a irmã tão insegura. "Ela literalmente tem o corpo de uma boneca Barbie. Eu fico assim também, eu me sinto gorda às vezes, mas eu não acho que ninguém deve viver assim. A Kim normalmente não é tão insegura. Se ela não tivesse acesso às redes sociais ou parasse de olhar os blogs, eu acho que ela se sentiria melhor", comentou.

