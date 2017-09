Kim Kardashian confirma que terceiro filho está a caminho

As especulações, sem confirmação oficial, sobre o terceiro filho de Kim Kardashian e Kenye West chegaram ao fim. A socialite confirmou que eles terão um bebê. No novo trailer da 14ª temporada de "Keeping Up With the Kardashians", ela aparece conversando com a irmã Khloe por videoconferência.

"O que acontece toda vez que eu digo: 'adivinha'?", pergunta Kim. "Que uma pessoa está grávida", responde Khloe. "Nós teremos um bebê", revela a mãe de Saint e North. Em julho, o portal "US Weekly" havia informado que uma fonte teria dito que a barriga de aluguel da socialite estava com três meses de gestação.

Essa forma de realizar o sonho do terceiro filho se deu porque Kim foi orientada por médicos a não engravidar, pois teria uma gestação de alto risco. O casal teria pago US$ 45 mil pelo serviço (mais de R$ 143 mil), dividido em dez pagamentos.

De acordo com o site de entretenimento TMZ, eles terão uma menina, cujo nascimento está previsto para janeiro de 2018. A nova herdeira Kardashian deve ganhar dois primos, uma vez que Khloe e Kylie Jenner também estariam grávidas.

