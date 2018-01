Khloé Kardashian conta como foi pressionada pela família para perder peso

Esse processo de emagrecimento virou um livro, chamado Strong Looks Better Naked, e um reality show em que ela incentiva as pessoas a perder peso, o Revenge Body - Foto: E+ Estadão

Khloé Kardashian, irmã mais nova de Kim e uma das estrelas do reality show Keeping Up With The Kardashians, passou por uma grande transformação física desde que começou a ficar famosa, há dez anos. A empresária perdeu bastante peso (ela não revela quantos quilos), e hoje possui uma rotina de treinos e alimentação saudável. Esse processo de emagrecimento virou um livro, chamado Strong Looks Better Naked, e um reality show em que ela incentiva as pessoas a perder peso, o Revenge Body.

No primeiro episódio da nova temporada deste programa, que será exibido no domingo, 7, nos Estados Unidos, Khloé revela que sofreu pressão de sua família para emagrecer. "(Elas disseram) 'Khloé, você precisa perder peso, porque está realmente prejudicando a marca'", ela lembrou. "Eu acredito que não é o que você diz, mas como diz... Entendo que estava vindo do lado de negócios da minha família, mas me machucou." Um teaser do episódio foi postado no Stories do Instagram de Khloé.