Kevin Spacey enfrenta duas novas acusações de assédio sexual

Dois outros homens estão acusando Kevin Spacey de assédio sexual em outras ocasiões além das já conhecidas.

O ator mexicano Roberto Cavazos escreveu no Facebook que encontrou Spacey num bar de um teatro em Londres, do qual Spacey foi diretor artístico até 2015, e o ator tentou lhe apalpar contra sua vontade. "Era a coisa mais comum esse cara tentar apalpar qualquer um que aparecesse. Eu não suportei, mas conheço algumas pessoas que estavam receosas de parar", escreveu.

O cineasta Tony Montana também acusou Spacey de lhe apalpar num bar em Los Angeles em 2003. "Eu fui ao bar pedir um drink e Kevin chegou em mim e me abraçou", disse ele ao site Radar. "Ele estava me dizendo para ir com ele para outro lugar. Ele colocou a mão nas minhas partes íntimas e me apalpou."

Montana diz então que Spacey, que aparentava estar bêbado, disse que isso significava "posse". Montana disse que saiu sem responder, mas que Spacey lhe seguiu até o banheiro. "Eu o empurrei, um dos seus amigos apareceu e eu disse que era hora de ir embora."

As novas acusações aparecem dois dias depois de Anthony Rapp revelar ter sido assediado por Kevin Spacey em uma festa ocorrida em 1986. Rapp tinha então 14 anos, e Spacey, 26.

Em suas redes sociais, o ator de House of Cards pediu desculpas e disse que "hoje vive como um homem gay", mas o pedido repercutiu muito mal na comunidade artística.

A Netflix suspendeu por tempo indeterminado as gravações da sexta temporada de House of Cards. De acordo com informações do site