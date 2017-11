Kevin Spacey é fotografado em clínica de reabilitação para viciados em sexo

Após ser acusado de assediar jovens atores e também uma jornalista, Kevin Spacey começou a se tratar em uma clínica de reabilitação para viciados em sexo no Arizona, Estados Unidos. O ator foi fotografado no local e as imagens foram divulgadas pelo DailyMail.

O ator começou a se tratar na clínica Meadows no início deste mês, e a mensalidade do local custa cerca de US$ 36 mil.

As denúncias contra o protagonista de House of Cards começaram com o ator Anthony Rapp, de Star Trek, que disse ter sido assediado por Spacey aos 14 anos. Após o caso vir a tona, Spacey disse que não se lembrava do ocorrido, mas pediu desculpas e declarou que é homossexual.