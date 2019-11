Kevin McHale sobre 'X Factor Celebrity': 'Uma maneira de desafiar a mim mesmo'

Kevin McHale é um dos atuais competidores mais conhecidos do X Factor Celebrity, que é exibido no Reino Unido. O ator foi um dos astros de Glee.

A versão de X Factor com personalidades do mundo artístico pretende caçar um novo talento da música mundial. O programa vai ao ar pelo Sony Channel toda quarta, às 21h20.

McHale é ator, cantor, dançarino, locutor e deu uma entrevista para a reportagem do E+ nesta terça-feira, 12, logo pela manhã, antes das gravações do programa. Ao atender o telefone, arriscou um bom português: "Bom dia!".

Esbanjando simpatia, Kevin falou sobre a expectativa com o X Factor, planos para o futuro e como foi a experiência dele em gravar um clipe aqui no Brasil.

Você deve se lembrar dele em Glee no papel de Artie Abrams, um estudante cadeirante que vence as barreiras do preconceito e se apresenta para os colegas de escola.

Agora, a cada etapa de X Factor Celebrity, Kevin McHale conquista ainda mais fãs. "Oh, eu prefiro não ter expectativas (risos). Estar no X Factor é uma maneira de desafiar a mim mesmo. Prefiro não criar muitas expectativas, mas estou muito feliz em participar do show e é uma oportunidade de eu me reconectar", afirmou.

Das diversas habilidades que tem, como atuar, dançar e cantar, Kevin admite que está focado na carreira musical agora.

Na noite de sábado, 9, o cantor escolheu um cover feminino no X Factor Celebrity. Ele cantou um single de Dua Lipa, Don't Start Now, e arrasou no palco.

McHale lançou em outubro deste ano o vídeo da canção Younger. O clipe foi gravado em São Paulo em lugares conhecidos como a rua da Consolação, Avenida Paulista e o Parque do Ibirapuera.

Sobre a experiência de estar no Brasil, o cantor enfatiza: "Foi muito importante para mim gravar em São Paulo. Foi surpreendente! E observar as pessoas se relacionando também foi uma experiência muito interessante. Eu gostei muito", afirmou.

Sobre planos para o futuro, o ator prefere deixar a vida levar. "Penso que depende do que acontecer (no reality). Ainda não tenho nada definido ou algum plano específico. Prefiro esperar. Talvez voltar ao Brasil possa ser um dos planos para o futuro", brinca.

