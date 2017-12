Kevin Hart recebe críticas após falar que não troca as fraldas do filho

No Twitter, a declaração do comediante foi bastante criticada pelos usuários, que classificaram como sexista. - Reprodução

O ator Kevin Hart causou polêmica durante a premiere do filme "Jumanji: Bem-Vindo à Selva", em Los Angeles nesta segunda-feira, 11. Em entrevista para o programa "Extra", Hart disse ao apresentador Mario Lopez que não ajuda a trocar as fraldas de Kenzo, seu filho mais novo que nasceu em novembro.

"Não. Não com o meu novo bebê. Não com o Kenzo - com os meus filhos eu tentava e não dava certo", respondeu quando foi questionado sobre como está ajudando sua mulher, a modelo Eniko Parrish, com seu filho mais novo. "Esses recém-nascidos são complicados, muito frágeis. Eles precisam de um toque da mãe, não é hora do pai", continuou.

No Twitter, a declaração do comediante foi bastante criticada pelos usuários, que classificaram como sexista. "Essa é a declaração mais burra que eu já ouvi. Acho que com tantas amantes ele não tem tempo para trocar fraldas", tuitou uma usuária, fazendo referência aos casos extraconjugais de Hart que foram descobertos no início deste ano.