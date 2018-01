Kendrick Lamar vai ser o curador da trilha sonora de 'Pantera Negra'

A magnitude deste filme mostra um grande casamento entre arte e cultura - Foto: FM Kenya

Kendrick Lamar vai supervisionar a trilha sonora do novo filme da Marvel, "Pantera Negra", junto com Anthony "Top Dawg" Tiffith, fundador da gravadora que lança os discos de Lamar. O rapper foi escolhido pelo diretor Ryan Coogler e aparece no single principal da trilha sonora. A música inédita "All The Stars" foi lançada nesta quinta-feira, 4, e também é assinada pela cantora SZA.

O projeto marca a primeira produção de Kendrick Lamar para um grande filme de Hollywood. "Pantera Negra é incrível, do elenco ao diretor", diz Lamar em um comunicado divulgado nesta quint. "A magnitude deste filme mostra um grande casamento entre arte e cultura. Estou realmente honrado em contribuir com meu conhecimento sobre produção musical e composição com Ryan e a Marvel."

O filme, que estreia no dia 15 de fevereiro de 2018, conta a história de TChalla, jovem que precisa assumir o reinado de Wakanda, uma nação africana tecnologicamente muito avançada. TChalla é o alter ego do Pantera Negra, super-herói que estreou no universo cinematográfico da Marvel em "Capitão América: Guerra Civil" (2016) e é interpretado por Chadwick Boseman. Integram, ainda, o elenco, Lupita Nyongo, Michael B. Jordan, Forest Whitaker, Danai Gurira, Andy Serkis e Martin Freeman.