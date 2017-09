Kelly Clarkson diz que gravidez foi um dos 'piores momentos de sua vida'

Kelly Clarkson é mãe de Remington 'Remy' Alexander, de um ano e cinco meses, e River Rose, de três, revelou que não sente nenhuma saudade da época em que estava grávida.

Em entrevista à People, a cantora disse: "Toda vez que vejo alguém grávida, eu rezo por ela. (A gravidez) foi literalmente um dos piores momentos da minha vida. Eu não estou brincando. Eu gostaria de ser aquela mulher que tem boas memórias da gravidez, mas não. Não mesmo. Não sinto falta nenhuma. É como se alguém tivesse sofrido um acidente - ela ficou grávida, eu penso 'Ai meu Deus'".

A cantora ainda falou que, antes de ser mãe, ela e Brandon Blackstock, seu marido, costumavam sair mais. Ela disse que sente falta disso, mas agora ela já acostumou e gosta de ficar em casa. Além de Remy e River, os filhos de Blackstock, Seth e Savannah (que têm 10 e 16 anos, respectivamente), também moram com o casal.

Kelly revelou ainda que o marido cuida muito bem dos filhos e que, muitas vezes, ela não corresponde. "Eu não costumo dizer: 'Eu faço isso, vai descansar' com frequência", confessou.

A artista contou ainda sobre alguns momentos inusitados pelos quais passou com os filhos. Um dia, por exemplo, River disse para sua mãe "dar o fora" (em inglês, a expressão 'piss off' é considerada de baixo calão). "Eu fiquei: 'O quê? Primeiramente, nós não convivemos com pessoas britânicas... onde você aprendeu isso?' E ela disse: 'Harry Potter' e eu disse: 'Ok, bem, isso é culpa da mamãe'", contou.

