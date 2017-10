Kellogg?s muda embalagem de produto após ser acusada de racismo

Na última terça-feira, 24, o escritor de ficção Saladin Ahmed chamou a atenção da Kellogg's pelo Twitter, dizendo que a embalagem do cereal da marca transmitia racismo.

A ilustração trazia vários personagens em formato de milho com cores claras se divertindo enquanto o único em cor escura era o faxineiro.

"Ei, Kellogg's, por que apenas o milho marrom em toda a caixa de cereal é o faxineiro? Isso está ensinado racismo às crianças", escreveu Ahmed na mensagem junto com as fotos da embalagem.

"Sim, é uma coisa muito pequena, mas quando você vê seu filho olhando para isso durante o café da manhã e percebe que milhões de outras crianças estão fazendo o mesmo...", completou em outro tuíte.

Mais tarde, a companhia pediu desculpas. "Kellogg está comprometida com a diversidade e a inclusão. Nós não pretendíamos ofender - pedimos desculpas. A arte foi atualizada e estará nas lojas em breve", disse a resposta. Ahmed apreciou o retorno rápido.

Em um comunicado ao portal USA Today, o porta-voz da marca, Kris Charles, disse que Kellogg respeita todas as pessoas e está comprometida com a diversidade. "Lidamos com o feedback seriamente e nunca foi nossa intenção ofender qualquer pessoa. Nos desculpamos sinceramente", disse.