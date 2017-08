'Keeping Up With The Kardashians' completa 10 anos em 2017

Em outubro de 2007 estreava na televisão norte-americana o reality show 'Keeping Up With The Kardashians', que mostrava a rotina da patricinha (e amiga de Paris Hilton) Kim e sua família. Ao longo dos 10 anos de programa, a família passou por muitos dramas, entre eles 3 casamentos luxuosos, 3 divórcios conturbados, muitas viagens para destinos paradisíaco e o nascimento de 6 crianças, tudo devidamente registrado e mostrado no programa.

Durante a década em que os Kardashian/Jenner tiveram todos os seus passos gravados, a aparência deles também mudou muito. Kim, por exemplo, passou por uma transformação no guarda-roupa promovida por seu marido Kanye West. Khloé perdeu peso e virou uma espécie de guru da beleza. Já a mais nova do clã, Kylie, robou os holofotes por causa das suas mudanças no corpo depois da puberdade e do significativo aumentos dos seus lábios.

Kim Kardashian

A mais famosa das irmãs mudou muito desde o começo da série. Kim não admite ter feito plásticas, porém seu rosto e nariz estão mais finos. Ela também passou por uma transformação total no estilo, e agora usa quase sempre cores neutras. Falando da vida pessoal, Kim casou em 2001 com o jogador de basquete Kris Humphries, mas entrou com um pedido de divórcio 72 dias depois. Em 2014, ela trocou alianças com o rapper Kanye West, com quem teve dois filhos: North, de 4 anos, e Saint, 1.

Kourtney Kardashian

A maior evolução de Kourtney, a irmã mais velha, foi na maneira de se vestir. Aos 28 anos, ela usava peças coloridas e muito estampadas. Atualmente, Kourtney prefere roupas básicas e discretas. Durante a série, ela teve três filhos: Mason, de 7 anos, Penelope, 5, e Reign, 2.

Khloé Kardashian

Quando começou a ficar famosa, Khloé era frequentemente chamada de gorda. Após se separar do jogador de basquete Lamar Odom, em 2013, ela perdeu muitos quilos e virou uma guru da boa forma.

Rob Kardashian

O único homem do clã Kardashian enfrentou problemas psicológicos, que o fizeram ganhar peso e se afastar do reality entre 2014 e 2016. Em 2016, Rob e a então namorada, a modelo Blac Chyna, estrelaram um reality show que mostrava a rotina do casal e o nascimento da primeira filha deles, Dream.

Kendall Jenner

Quando o show começou, Kendall tinha apenas 11 anos. Na última década, ela cresceu e conquistou seu próprio lugar ao sol com sua carreira de modelo. Ela realiza trabalhos frequentes para grifes como Chanel e Balmain e já estampou a capa das principais revistas de moda do mundo.

Kylie Jenner

Assim como Kendall, Kylie era apenas uma criança na primeira temporada da série, com 10 anos. Suas mudanças físicas são as mais apontadas, principalmente por causa dos lábios, já que ela faz preenchimento labial desde os 17 anos.

Kris Jenner

Matriarca do clã, responsável pelo sucesso e pela carreira de todos os filhos, Kris Jenner foi a que menos mudou durante os anos. Ela é adepta de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos que a deixam com aparência mais jovem.

Caitlyn Jenner

Cailtyn é uma mulher transgênero, então ela mudou sua aparência para se adequar com seus sentimentos. Essa trajetória foi contada no reality show 'I'm Caitlyn'.

Scott Disick

Ex-namorado e pai dos filhos de Kourtney, Scott é único dos cônjuges que faz parte do elenco fixo do programa até hoje. Sua primeira aparição foi no spin-off 'Koutney and Khloé Take Miami' em 2009 e desde então seu relacionamento é uma das histórias abordadas na série. O empresário costumava vestir-se com ternos bem cortados, gravatas caras e usar o cabelo bem penteado. Hoje em dia, ele prefere o estilo despojado.

