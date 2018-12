Kaysar Dadour participa das filmagens de novela na Globo

Kaysar Dadour está tentando se acostumar com o clima do Projac, local de gravações de novelas e séries da TV Globo, no Rio de Janeiro.

O ex-BBB foi convidado para interpretar um sírio que se refugia no Brasil na nova novela das seis, Órfãos da Terra, em uma história muito semelhante a sua vida pessoal.

Nesta terça-feira, 4, o elenco da trama começou a se preparar para as gravações. Os artistas decidiram almoçar juntos no refeitório da TV Globo para confraternizar.

O colega de Kaysar, o ator Alex Alves, publicou uma imagem do encontro do elenco da novela. "Kaysar almoçando com o elenco, se enturmando, onde todos lhe conhecem", escreveu na legenda da foto no Twitter.

Alex também fez questão de apresentar áreas do Projac que não são conhecidas ainda do ex-BBB. Confira no vídeo:

