Kaysar Dadour anuncia que sua família já tem data para chegar no Brasil

O ex-BBB Kaysar Dadour contou em suas redes sociais que a sua família, que está na Síria, país que vive uma guerra desde 2011, já tem data e local para chegar ao Brasil. O reencontro do sírio com sua mãe, pai e irmã deve ocorrer no próximo sábado, dia 22, no aeroporto da cidade de Curitiba, no Paraná, às 21h. "Quero compartilhar essa notícia maravilhosa com vocês todos: minha família vai chegar no Brasil!", vibrou.

"Sete anos de saudade, longe da minha mãe, do meu pai, da minha irmã. Sete anos, nunca desisti do meu sonho", prosseguiu o vice-campeão do reality da Globo, que se emocionou ao dar a notícia.

"Graças a Deus, graças ao universo, graças ao Brasil, essa terra abençoada, e a vocês todos, meu sonho virou realidade e vou conseguir vê-los daqui a cinco dias", concluiu.

No dia da final do "Big Brother Brasil", o apresentador Tiago Leifert chegou a anunciar que a Organização das Nações Unidas (ONU) ajudaria a trazer os familiares de Kaysar ao Brasil.

Pouco depois, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), órgão da ONU que cuida desses assuntos, afirmou que a Globo sequer havia entrado em contato para falar sobre o caso.

Em seguida, a assessoria emissora informou que a Acnur havia se colocado à disposição para fazer esclarecimentos "como faz com todas as pessoas na mesma situação".