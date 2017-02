Katy Perry solta prévia de sua nova música

Katy Perry publicou um teaser de sua nova música, Chained to the Rhythm. A canção teve um pequeno trecho divulgado em sua conta oficial no Instagram. A postagem veio também com uma misteriosa legenda, que diz: "Why are we all so chained" (Por que estamos tão acorrentados). Além da frase, Katy atrelou uma hashtag indicando a próxima sexta, 10, como possível data de lançamento da faixa.

Na última segunda-feira, 6, a cantora pop foi confirmada como atração do Grammy Awards, que será realizado neste domingo, 12, em Los Angeles. Também estão garantidos nos palcos: Adele, Chance the Rapper, Sturgill Simpson, Daft Punk com The Weeknd, A Tribe Called Quest com Anderson .Paak, Metallica com Lady Gaga, Gary Clark Jr., John Legend, Alicia Keys com Maren Morris e Carrie Underwood e Keith Urban.

