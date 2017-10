Katy Perry invade casamento com amigos e dança com a noiva

A cantora ficou no local por uns dez minutos, tirou algumas fotos e dançou com a noiva. - Divulgação

A cantora Katy Perry, que estava na cidade de St. Louis, nos Estados Unidos, para uma turnê de shows, chegou de surpresa no casamento de Hayley Rosenblum e Blonie Dudney. A cerimônia ocorria no mesmo hotel onde ela ficaria hospedada.

"De repente, um grande grupo de pessoas entrou correndo, e elas estavam vestindo shorts, camisetas e calças jeans. Elas não estavam usando roupa de casamento", disse Amy Prada, uma das convidadas da festa.

Todos pararam para observar os intrusos que se dirigiram para a pista de dança com as mãos para o alto, até que Katy Perry apareceu. A cantora ficou no local por uns dez minutos, tirou algumas fotos e dançou com a noiva.

No Instagram, as fotos com Kate Perry e os noivos podem ser conferidas no seguinte endereço: https://www.instagram.com/raypropstudios/.