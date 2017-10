Katy Perry fica presa em plataforma durante show nos EUA

A cantora norte-americana Katy Perry protagonizou momento inusitado durante show realizado na última quarta-feira, 18, nos Estados Unidos. Após cantar a música Thinking of You, em que Katy fica suspensa no ar em cima de uma plataforma no formato do planeta Saturno, aconteceu um problema técnico e o apetrecho não voltou para o chão.

"Essa é a primeira vez que eu fico presa no espaço", brincou a cantora enquanto esperava arrumarem o problema. "A voz que fica no meu ouvido me disse que eles tiveram um pequeno problema técnico, então vou ficar aqui por algum tempo. O que devo fazer? Contar algumas piadas para vocês? Histórias? Mais uma música? É melhor vocês pegarem seus celulares, isso vai ficar ótimo no YouTube", continuou.

A plataforma enfim desceu, mas longe do palco. "Parece que a plataforma só vai chegar até aqui, então vou dar um pulo e andar com meus iguais", disse. A cantora acabou dando um pequeno pulo e andou pelo público até conseguir voltar ao tablado e a apresentação continuou normalmente.