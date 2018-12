Katheryn Winnick quer o 'maior número possível' de temporadas em 'Vikings'

A atriz Katheryn Winnick, que interpreta Lagertha em Vikings, divertiu os fãs ao postar uma foto, no Instagram, em que ela está tirando um selfie enquanto assiste à sua personagem na televisão.

Apesar do seu longo histórico de postagens sobre o seriado, ela afirmou na legenda que ainda não está acostumada com tudo da rede social.

"Eu amo interagir com vocês no Instagram, embora eu esteja demorando um pouco para me acostumar", escreveu.

No Twitter, Katheryn se mostrou empolgada com a série, que está indo para a sexta temporada. "Quantas temporadas você gostaria que Vikings tivesse?", perguntou uma seguidora. "O maior número possível", respondeu.

