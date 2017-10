Kate Winslet e Justin Timberlake estão no trailer do novo filme de Woody Allen

A atriz britânica Kate Winslet é a grande estrela do primeiro trailer de Wonder Wheel, o mais novo filme do cineasta Woody Allen, que foi divulgado nesta quarta-feira, 4.

No filme, Winslet vive uma ex-atriz que agora trabalha como garçonete. Ela é casada com um operador de roda gigante (Jim Belushi), que descobre ter uma filha que nunca havia conhecido (Juno Temple).

O filme é narrado pelo salva-vidas da praia, vivido por Justin Timberlake, personagem que sonha em, um dia, se tornar um dramaturgo.

Wonder Wheel é mais uma produção do cineasta Woody Allen em parceria com a Amazon Studios. A estreia deve ocorrer em dezembro.

Veja Também

Comentários