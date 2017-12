Karl Lagerfeld apresenta nova coleção da Chanel em sua cidade natal

Apresentar a clássica coleção de Métiers dArt da Chanel nesta quarta-feira, 6, dentro do edifício mais moderno e arrojado da Europa foi a última sacada de Karl Lagerfeld. O Elbphilharmonie, em Hamburgo, na Alemanha, foi o ponto de partida da coleção unindo música, moda e arquitetura.

Inaugurado em fevereiro deste ano, o Elbphilharmonie abriga a filarmônica da cidade e é um dos prédios mais caros da Europa. "Eu acho que é o novo edifício mais interessante na Europa em termos de design - Herzog & de Meuron, eles são gênios!", disse Lagerfeld à editora internacional da Vogue, Suzy Menkes, sobre a dupla suíça atrás do projeto.

De volta à cidade natal, o designer vislumbra o futuro à medida em que reúne as habilidades de artesãos de casas como Lesage e Montex, Barrie, Desrues e a Maison Michel, que a casa de moda parisiense criou através do novo milênio com o Métiers d'Art.

O show teve a presença de diversas celebridades como Kristen Stewart e Lily-Rose Depp dentre os 1400 convidados da maison que receberam o convite desenhado à mão pelo próprio Lagerfeld, retratando a arquitetura arrojada da locação.

Como o edifício fica na região portuária e era um antigo armazém de cacau, a vibe da coleção foi toda apoiada no universo navy. Havia caps, a gola típica de marinheiros, botões em forma de âncora, bordados inspirados nos prédios de tijolinho, trançados de lãs como cordas navais e diversas outras alusões. A bolsa em formato de contêiner dava um toque divertido à coleção.

O maestro Esemble Resonanz conduziu a orquestra de música clássica, com a presença do violoncelista Oliver Coates, em uma trilha sonora feita especialmente para o desfile.