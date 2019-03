Karina Bacchi faz festa de carnaval particular para filho

Karina Bacchi não poupou esforços para incluir o filho no carnaval. Eles não foram à avenida de desfile das escolas de samba, mas a atriz e apresentadora organizou uma festa particular para Enrico na casa dos avós do menino.

"E o carnaval do Enrico foi só alegria! Matinê cheia de cor e folia na casa dos avós! Enrico se esbaldou! Faltou só o papai, que está viajando a trabalho", escreveu Karina na legenda de fotos publicadas no Instagram.

O evento, que parecia uma festa de aniversário, contou com uma mesa decorada com itens de carnaval, como fitilhos e máscaras.

Alguns doces personalizados vieram com a inscrição do nome do menino, que tem um ano e meio. Além disso, o bolo contava com a frase 'bloquinho do Enrico'.

Para animar a comemoração, o grupo Trovadores Urbanos estiveram no evento.