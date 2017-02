Karina Bacchi engravida após procedimento de fertilização in vitro

Aos 40 anos, Karina Bacchi anunciou que está grávida. A modelo fitness postou em seu Instagram a capa da revista Contigo deste mês, em que mostra sua barriga e explicou quem é o pai: ninguém. Isso mesmo! Karina recebeu uma doação internacional e fez um procedimento de fertilização in vitro.

"Oi meus queridos é com muita alegria que venho compartilhar com vocês essa vitória! Me sinto abençoada e muito feliz à espera do meu anjinho", escreveu no Instagram. Karina diz que está grávida de 13 semanas e, para ela, é um sonho poder gerar uma vida.

A modelo ainda agradeceu às médicas Ana Maria Massad e Daniella Casttelotti pelo tratamento. "Respiro gratidão e oro diariamente pra que meu Bacchi Baby chegue ao mundo com muita saúde. Aqui já existe uma mãe que transborda gratidão, ternura, amor e muito afeto, esperando ele chegar", disse.

Veja Também

Comentários