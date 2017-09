Karaokê coletivo faz público vibrar na Cidade do Rock

Não são só os artistas de peso da música nacional e internacional que têm direito de soltar a voz na Cidade do Rock. Uma das atrações mais procuradas pelo público é o karaokê com banda ao vivo. No espaço montado pela Coca-Cola, próximo à Rock District, qualquer pessoa pode subir ao palco e se tornar uma grande estrela do festival. Esse, no entanto, não é um karaokê qualquer. Trata-se de um karaokê coletivo, que reúne no palco mais de 20 pessoas cantando ao mesmo tempo, além de 4 baterias, 4 guitarras, 1 teclado e 2 baixos. O karaokê se tornou o queridinho do público nas tardes de calor intenso desde o primeiro dia do festival.

O local de 180 metros quadrados reúne jovens músicos, incluindo João Gil, neto de Gilberto Gil, e o baterista André Coelho, filho do ex-árbitro de futebol e comentarista da Rede Globo, Arnaldo Cézar Coelho, que acompanham os aspirantes a cantor.

Além da multidão de vocalistas, guitarras, baterias e baixos também estão disponíveis para quem tem alguma habilidade com os instrumentos, após uma audição prévia da equipe musical. Quem quiser cantar deve escolher sua música com os funcionários do espaço.

Após a escolha do repertório, a pessoa recebe uma pulseira com o horário da performance. São vinte opções, já ensaiadas pelos músicos, que ganharam novos arranjos. A seleção priorizou o repertório de artistas do line-up do festival, mas há também outros hits atuais.

Learn to Fly (Foo Fighters), Bad Romance (Lady Gaga), Bang (Anitta), Me Deixa (O Rappa), Otherside (Red Hot Chilli Peppers), Do Seu Lado (Jota Quest) e Razões e Emoções (NX Zero) são algumas das canções do repertório.

Nomes como Tico Santa Cruz (Detonautas), Di Ferrero (NX Zero) e a cantora Tiê já passaram por lá para cantar com a galera. As músicas mais festejaras pelo público são Its My Life e Bang. A estudante de administração de empresas Jéssica Pereira, de 26 anos, subiu ao palco para cantar Its My Life, do Bon Jovi. "A emoção é grande. Vim hoje aqui para assistir à banda e também para cantar minha música favorita", disse ela.

O publicitário Ricardo Almeida, de 34, cantou Learn To Fly, do Foo Fighters. "Ainda bem que eles virão para o Rio no ano que vem! Assim já vou praticando para cantar ao vivo com o Foo Fighters, que nunca tive a oportunidade de ver ao vivo", brincou.

Na semana passada, o Foo Fighters e o Queens of the Stone Age confirmaram uma turnê conjunta pelo País. As bandas se apresentam no Rio de Janeiro em 25 de fevereiro e na capital paulista no dia 27. Os shows ainda serão realizados em Curitiba (2/3) e Porto Alegre (4/3).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários