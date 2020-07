Kanye West declara que teve o novo coronavírus

Para ele, somente Deus tem o poder de ajudar as pessoas a se curarem da covid-19. - (Foto: Michael Wyke/ AP)

Em entrevista à revista Forbes na quarta-feira, 8, Kanye West revelou que teve o novo coronavírus em fevereiro. De acordo com o rapper americano, ele se empenhou para resistir aos sintomas da covid-19.

"Eu tive calafrios, tremedeira na cama, tomei banho quente. Vi vídeos que me diziam o que fazer para superar aquilo. Lembro que alguém me disse que Drake tinha o coronavírus e minha resposta foi que Drake não pode estar mais doente do que eu", ironizou.

Na mesma entrevista em que disse que tem o desejo de se tornar presidente dos Estados Unidos, o marido de Kim Kardashian já declarou que não acredita que uma vacina irá salvar a humanidade do novo coronavírus. Para ele, somente Deus tem o poder de ajudar as pessoas a se curarem da covid-19.

"Nós rezamos. Oramos pela liberdade. É tudo sobre Deus. Precisamos parar de fazer coisas que enlouquecem a Deus. Muitos de nossos filhos estão sendo vacinados e paralisados. Então, quando eles dizem que a maneira de curar a covid é com uma vacina, sou extremamente cauteloso. Essa é a marca da besta", profetizou o rapper americano.