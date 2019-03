Kaley Cuoco se emociona com honestidade de anônimo que devolveu sua carteira

A atriz Kaley Cuoco, de The Big Bang Theory, demonstrou sua gratidão à pessoa que devolveu a carteira que ela havia perdido recentemente. "Eu tive uma semana estranha e estava muito emotiva, mas uma coisa bem doce aconteceu comigo três dias atrás", disse na quarta-feira, 27, pelos stories do Instagram.

"Eu deixei minha carteira no restaurante Sharkeys e nem me dei conta no começo da tarde, mas só reparei à noite. Fiquei histérica e não lembrava onde eu tinha a deixado. Estava chorando", completou.

Segundo Kaley, o anônimo que encontrou o item devolveu ao gerente do estabelecimento e escreveu "Penny" - o nome de sua personagem na série - em um bilhete. A boa ação emocionou a atriz, que disse que daria todo o dinheiro que estava na carteira de tão agradecida que estava pela honestidade. "Não queria que passasse despercebido. Tem muita gente boa no mundo", concluiu.