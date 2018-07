Kaiky Brito posta foto careca e fãs o comparam a outros artistas

O ator Kaiky Brito chamou atenção em seu Instagram ao mostrar para seus fãs uma foto em que aparece com o cabelo completamente raspado no domingo, 16.

Entre elogios e críticas ao novo visual nos comentários da publicação, chamaram atenção algumas comparações entre o ator e outras personalidades, como Paulo Zulu, Vin Diesel e Dwayne 'The Rock' Johnson. Alguns ainda citaram nomes como o técnico de futebol Zidane e o surfista Kelly Slater.

Kaiky apareceu na televisão em Chiquititas, no começo dos anos 2000 e fez diversos trabalhos na Globo, como O Beijo do Vampiro e Chocolate com Pimenta. Seu última atuação em novelas da emissora, porém, foi em 2014, em Alto Astral. Desde então, teve poucas aparições na teledramaturgia, como em O Rico e Lázaro, novela da Record TV.