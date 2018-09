Justin Timberlake desenvolve coleção de roupas para a Levi?s

Justin Timberlake está definitivamente na moda. Depois de ajudar a desenhar um tênis, ele lança em 23 de outubro uma linha de roupas com a Levis. Batizada de Fresh Leaves (Folhas Frescas) estará à venda em todo o mundo online e em lojas selecionadas da grife de jeanswear.

Desenvolvida em conjunto com a equipe de design da Levi's, a coleção aposta em peças clássicas com um twist. São 20 ao todo, incluindo casacos alongados, camisas e jaquetas jeans com capuz, e um novo caimento da clássica calça 501, o Slim Tapper.

"As roupas são tão importantes para o processo criativo e o desempenho de um músico quanto a música em si. Essa coleção Levis é minha tentativa de compartilhar algumas das minhas experiências com os fãs", afirma Timberlake num comunicado da grife.