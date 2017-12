Justin Bieber quer ajudar afetados por incêndios na Califórnia

Na noite desta sexta-feira, 8, Justin Bieber publicou um vídeo em seu perfil do Instagram anunciando que está pensando em maneiras de ajudar as famílias afetadas pela onda de incêndios na Califórnia, nos Estados Unidos, que ocorrem desde o dia 4 de dezembro e obrigou as autoridades a deslocarem milhares de pessoas.

"Eu vou ter uma conversa com algumas pessoas e nós vamos tentar encontrar uma solução. Obviamente, eu não sou um bombeiro mas eu posso usar meus recursos para pensar em maneiras de restaurar certas comunidades, arrecadar fundos ou qualquer coisa. E, nesse meio tempo, todas as famílias e pessoas que estão lidando com isso, saibam que tudo vai ficar bem", falou Bieber.

Após o vídeo, ele publicou uma foto mostrando aos seus seguidores como podem ajudar os afetados pelo incêndio, seja com doações de alimentos ou de itens de necessidade básica, como fraldas, roupas e cobertores.