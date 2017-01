O cantor Justin Bieber deu outra declaração polêmica neste fim de semana. Um paparazzo do site norte-americano TMZ perguntou ao cantor se ele conseguia ouvir alguma música do The Weeknd, nome artístico do cantor canadense Abel Makkonen Tesfaye. Em resposta, Justin disse, com um sorriso no rosto, que não. Ao ser indagado por que, o cantor respondeu, em tom jocoso: "Essa merda é ruim".

