Justin Bieber afirma que medo o levou a ficar longe da música

Justin Bieber admite que voltar ao estúdio para gravar seu primeiro álbum em cinco anos não foi fácil. "Eu estava lidando com muito medo", disse o cantor a Zane Lowe em entrevista à Apple Music. "Só tinha medo, naquele momento, apenas do processo, sobre o que vou falar de novo, se será recebido. Estou começando a comparar com outros artistas."

O artista lançou o disco Changes na sexta-feira, 14, após ficar um tempo focado na recuperação da saúde física e mental, além de priorizar o casamento com Hailey Baldwin.

No ano passado, Bieber falou sobre enfrentar vários desafios nos últimos anos, incluindo lidar com a depressão, se recuperar do uso de drogas e ser diagnosticado com a doença de Lyme, que ele diz afetar seriamente sua saúde.

O cantor disse que, em 2019, quando se apresentou no palco com Ariana Grande no festival Coachella, foi ovacionado e, ali, recebeu um "impulso de confiança".

"Isso meio que me lembrou: é isso que eu faço, é nisso que eu sou bom e não preciso fugir disso", afirmou Bieber.

E acrescentou: "Quando algo está difícil, é quase como se precisássemos correr em direção à dor em vez de fugir dela. Eu acho que você fica curado quando se trata disso."