Paola Carrossella, Henrique Fogaça e Erick Jacquin, os jurados do reality culinário MasterChef Brasil, têm uma boa notícia aos fãs-mirins do programa: os três estarão presentes em uma historinha do gibi da Magali, personagem da Turma da Mônica.

Nos quadrinhos, eles estarão em um programa um pouco diferente, chamado de 'Master Cats', o que indica que, ao invés dos sofisticados pratos do programa, a análise tenha mais a ver com gatinhos.

