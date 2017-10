Junior Lima mostra rosto de Otto pela primeira vez

Junior Lima mostrou o rostinho do filho Otto pela primeira vez neste domingo, 8. A imagem também foi publicada pela mulher do cantor, a designer Monica Benini.

Um dia depois de publicar uma foto abraçando o bebê, mas sem mostrar as feições dele, o cantor decidiu compartilhar a fofura de Otto com seus seguidores do Instagram. O clique é do quinto dia de vida do menino, que nasceu há uma semana, no domingo, 1. O parto de Monica foi humanizado e em casa.

Parece que Junior difere da irmã, Sandy, quando o assunto é exposição dos filhos nas redes sociais. A cantora não esconde a vontade de privar Theo dos holofotes. Inclusive, a atriz Deborah Secco já a alfinetou em relação à escolha, afirmando que não poderia fazer o mesmo com sua filha, Maria Flor, pois não tem "o dinheiro da Sandy".

