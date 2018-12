Julie Andrews estreou nas telas com o papel

Julie Andrews já era uma atriz respeitada no teatro quando estreou no cinema em 1964, com Mary Poppins - seu talento musical reforçado pela bela voz de soprano e a fama no palco convenceram Walt Disney a convidá-la para o papel principal. Uma decisão certeira, pois Julie levou o Oscar de melhor atriz logo em seu primeiro trabalho cinematográfico.

Para muitos, foi uma doce vingança - afinal, naquele mesmo ano de 1964, outro musical que se tornou histórico, My Fair Lady (Minha Bela Dama, no Brasil), não teve sua protagonista, Audrey Hepburn, entre as indicadas.

Vingança porque Julie brilhou nos palcos nesse papel que coube a Audrey na tela grande porque o chefão da Warner, Jack Warner, acreditava que sua falta de experiência no cinema pudesse comprometer o sucesso do filme.

O curioso é que Julie, embora negasse a rivalidade com Audrey, manteve seu Oscar escondido durante muito tempo no sótão de sua casa, acreditando ter ganhado um "prêmio de consolação". "Depois, fazendo uma retrospectiva, concluí que eu era merecedora", disse.

