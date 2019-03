Juliana Paes será uma mulher batalhadora em 'A Dona do Pedaço'

A atriz Juliana Paes gravou cenas no papel de Maria da Paz para A Dona do Pedaço no município gaúcho de Nova Esperança do Sul. A trama mostra a trajetória de uma jovem humilde e batalhadora, da cidade fictícia de Rio Vermelho, no Espírito Santo. A obra é escrita por Walcyr Carrasco e tem direção artística de Amora Mautner. A novela tem previsão de estreia para o primeiro semestre deste ano e, quando for ao ar, será dividida em prólogo, primeira e segunda fases.