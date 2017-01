Juliana Paes se emociona com homenagem no 'Mais Você'

Na manhã desta sexta-feira, 13, Juliana Paes foi a convidada do "Mais Você" e conversou com Cissa Guimarães - que está substituindo Ana Maria Braga no programa matinal da Globo - sobre seu personagem Zana na série Dois Irmãos.

A atriz vive uma mãe de gêmeos que tem predileção por um dos filhos que nasceu com um problema respiratório. Ela contou que se inspirou nos olhares da avó para a personagem. "Na minha família tem uma história de predileção. A gente brincava que a minha avó preferia o meu pai e ela não fazia questão de disfarçar não. Muitas vezes os olhares da minha avó me serviram de inspiração", contou.

Depois, Juliana recebeu homenagens de alguns atores em vídeo e se emocionou com uma em especial, a de Eliane Giardini, que faz Zana em outra época da série. "Sempre fui muito fã de Eliane. Sempre achei ela uma atriz tão orgânica. Tudo que sai da boca dela eu acredito, tudo que ela fala em cena é verdade para mim", disse Juliana, com os olhos cheios de lágrimas, após ouvir os elogios de Eliane.

"Quando me falaram que ia ser eu e depois seria ela, pensei: "Que responsabilidade. Essa mulher é uma monstra". Na época da preparação, ficava reparando nela o dia inteiro. Não sei se ela percebeu isso. Ficava querendo colocar em mim coisas que já eram dela. Queria muito ser ela, virar um pouco ela pelo tanto que admiro ela. Eu estou muito feliz com esse depoimento, e por estarmos juntas, porque não é sempre que a gente tem a chance de estar no elenco com alguém que a gente é fã, ainda mais fazer a mesma personagem", completou.

A atriz ainda relembrou seus primeiros papéis na televisão. Ela estreou em "Malhação" como elenco de apoio.

