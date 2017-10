Juliana Didone anuncia gravidez: 'Viagem mágica, bela e misteriosa'

Na noite da última quinta-feira, 18, Juliana Didone anunciou que está grávida do primeiro filho. A atriz publicou uma foto no Instagram com o teste de gravidez.

"Gerar, dar existência, brotar, fazer nascer. É isso que está acontecendo agora, dentro de mim, e está me fazendo transbordar de descobertas e amor", escreveu ela na legenda.

Juliana aproveitou o momento, inclusive, para faturar: a marca do teste de gravidez pagou a atriz para fazer um post patrocinado na rede social.

"Compartilho essa alegria com todos, dando início, novata, nessa viagem mágica, bela e misteriosa! Bons pensamentos e vibrações nessa página da evolução. E que esses novos seres que chegam sejam inspiradores pra gente, e que possam participar de um mundo mais positivo em sua transformação", concluiu Juliana.