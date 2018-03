Jovens da Micronésia fazem paródia de 'Mulan' para escola e vídeo viraliza

Depois de remakes de clássicos da Disney como Malévola e A Bela e a Fera, a internet nos apresenta uma nova versão de Mulan.

Mesmo longe das superproduções de Hollywood, um grupo de estudantes da Micronésia, uma pequena nação formada por ilhas na Oceania, fez sucesso com uma paródia de uma das cenas mais icônicas da animação.

O vídeo tem 38 segundos e recria as cenas da música Não Vou Desistir de Nenhum (em inglês I'll Make a Man Out of You) e, como informa uma das jovens no Twitter, foi criado como um projeto da escola.

"Três dias, cinco bastões quebrados, um sapato e uma bola de vôlei presos em uma árvore e 2883827274832 horas de erros de gravação, tudo por um vídeo de 38 segundos", escreveu a garota na legenda do vídeo, que já acumula mais de 4,5 milhões de visualizações.