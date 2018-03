Jovem tatua nome de participante do 'BB Brasil 18': 'Guerreira e futura campeã'

O Big Brother Brasil (BBB) já está em sua 18ª edição e ainda mobiliza milhares de fãs - mas enquanto a maioria das pessoas apenas torce para seu participante favorito e faz campanha nas redes sociais, outras pessoas elevam o amor ao "ídolo" a outro nível.

Nesta quinta-feira, 8, um jovem publicou no Twitter uma foto de uma tatuagem que fez em homenagem a participante Patrícia. "Essa semana foi uma semana muito especial pra mim, pois eu tive a honra de tatuar em meu braço o nome de uma guerreira e futura campeã do 'BBB18'. Patrícia, quero que você saiba que estou com você pra o que der e vier, você é a minha rosa, te amo. Com amor, Rafa", tuitou o rapaz.

A publicação está sendo alvo de diversas piadas e também críticas, e algumas pessoas simplesmente não acreditam que a tatuagem seja de verdade. "Patrícia é o nome da sua filha e você tá querendo aparecer, né?", escreveu, por exemplo, uma usuária do Twitter.