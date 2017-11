Jovem que comemorou 18 anos com festa de 'Naruto' viraliza nas redes

Ao publicar as fotos do aniversário de 18 anos de seu filho, no último sábado, 18, Fabiana Freitas provavelmente não imaginava que elas viralizariam tão rápido em seu Facebook - já são mais de 41 mil compartilhamentos até o momento.

O motivo? O tema da festa foi o anime Naruto Shippuden, com direito a todos os convidados utilizando apetrechos que remetem à série.

O homenageado da noite, Diego Castilho, utilizou as redes sociais para falar sobre o fato de ter viralizado, e, com isso, recebido alguns comentários negativos sobre sua festa.

"Sobre meu aniversário: quem gostou bate palma, quem não gostou, paciência...", escreveu.