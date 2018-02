Jovem dada como desaparecida estava participando de reality show nos EUA

Uma jovem que estava identificada como desaparecida foi 'encontrada' dentro de um reality show. A história viralizou após um site publicar a lista de pessoas desaparecidas no condado de Humboldt, nos Estados Unidos.

Preocupada, a mãe entrou em contato com o escritório do xerife do condado de Humboldt em Fresno, na Califórnia, no dia 18 de novembro de 2017. Ela disse que a filha, Rebekah Martinez, foi trabalhar em uma plantação de maconha e, desde então, não respondeu às suas ligações.

A história veio à tona em 2 de fevereiro deste ano, quando o jornal North Coast Journal divulgou a lista das 35 pessoas listadas no site do Departamento de Justiça como desaparecidas no condado de Humboldt.

"Eles estão desaparecidos desde 1977 ou desde novembro passado", começava o texto. A pessoa registrada em novembro era, justamente, Rebekah. Telespectadores do The Bachelor logo notaram que ela era uma das participantes e avisaram a polícia.

The Bachelor, é um reality que reúne aproximadamente 30 mulheres disputando a chance de se casar com um homem. O programa está em sua 22ª temporada pela emissora ABC.

Ao saber do ocorrido, Rebekah escreveu em seu Twitter na sexta-feira, 2: "Mãe, quantas vezes eu tenho que te dizer que eu não tenho acesso ao celular no The Bachelor?". Apesar disso, ela se manteve ativa em suas redes sociais durante todo o período.

O Departamento de Justiça tirou o nome de Rebekah da lista de desaparecidos.