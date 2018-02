Jota Quest traz show acústico para Campo Grande em abril

Banda mineira comemora 20 anos de carreira - Divulgação

A banda mineira Jota Quest volta a Campo Grande no mês de abril, com show acústico que comemora os 20 anos de carreira. Com destaque para um show bastante visual e iluminações retro-futuristas, a apresentação será no dia 7, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo (Palácio Popular da Cultura).

Todos os arranjos musicais mudaram para que a apresentação acontecesse dentro de um teatro. Baseado no repertório do DVD “Jota Quest Acústico – Músicas Para Cantar Junto”, o grupo mineiro sobe ao palco do Palácio Popular da Cultura para apresentar seus grandes hits como “Dia Melhores”, “Amor Maior”, “Fácil”, “O Vento”, “Dentro de Um Abraço” e “Encontrar Alguém”.

A abertura dos portões para acomodação dos devidos lugares dentro do teatro acontece às 19h15 e o show tem início às 20h. Os ingressos já estão à venda nas lojas da 1/4 Colchões na Av.Afonso Pena – 3835 e podem ser pagos em até 3 vezes no cartão (com acréscimo de R$ 7,00 por ingresso).

Setores A, B e C – R$ 180,00 inteira e R$ 90,00 meia. Setor E – R$ 160,00 inteira e R$ 80,00 meia. Setor D e F – R$ 140,00 inteira e R$ 70,00 meia. A promoção do evento é da Abappai Produções. Mais informações: (67) 99921-0099 ou pelo site http://www.guicheweb.com.br