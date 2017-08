Ryan Reynolds divulgou em suas redes sociais nesta segunda-feira, 7, as duas primeiras fotos de Josh Brolin como Cable em Deadpool 2. "Todos temos aquele tio ranzinza armado até os dentes", escreveu o ator.

Dirigido por David Leitch, o longa chega aos cinemas no dia 1 de junho de 2018. Enquanto a primeira imagem mostra apenas o rosto do novo personagem, na segunda o famoso braço biônico dominado por um vírus artificial aparece com todos os detalhes.

