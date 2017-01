Joseph Fiennes é criticado por fazer papel de Michael Jackson em filme

O trailer de "Elizabeth, Michael and Marlon" foi alvo de críticas por conta da caracterização do ator Joseph Fiennes como Michael Jackson, o astro americano falecido no ano de 2009. O filme foi produzido para a televisão pelo canal britânico Sky Arts.

A escolha do ator já havido sido rejeitada por ser branco interpretando um cantor negro. Fiennes também estrelou filmes como "Shakespeare Apaixonado" e "Elizabeth".

Na história, o canal concebeu uma "road trip" entre Michael Jackson, Elizabeth Taylor e Marlon Brando. O episódio reunirá os três ícones da cultura pop interpretados por Fiennes, Stockard Channing e Brian Cox, e se passa nos dias seguintes aos ataques de 11 de setembro de 2011.

