José Mayer está suspenso das produções por tempo indeterminado, diz Globo

Por meio de uma nota enviada à reportagem, a Globo confirmou que o ator José Mayer está afastado das produções nos Estúdios Globo "por tempo indeterminado". A emissora também se solidarizou com a manifestação de funcionárias que usaram nesta terça-feira, 4, camisetas com a frase "Mexeu com uma, mexeu com todas".

O afastamento vem depois que a figurinista Susllen Tonani denunciou um assédio por parte do ator.

De acordo com a nota, Mayer foi notificado da decisão na segunda-feira, 3.

O ator divulgou uma carta aberta nesta terça, 4, reconhecendo o erro e pedindo desculpas.

Abaixo, a íntegra da nota da emissora, enviada no início da tarde desta terça-feira:

"Em relação à denuncia de assédio envolvendo o ator José Mayer e a figurinista Susllen Tonani, a Globo reafirma o teor da nota divulgada na última sexta-feira, quando afirmou que o caso foi apurado e que as devidas providências estavam sendo tomadas. Naquela nota, a emissora enfatizou que repudia toda e qualquer forma de desrespeito, violência ou preconceito. E que zela para que as relações entre funcionários e colaboradores se deem em um ambiente de harmonia de acordo com o Código de Ética e Conduta do Grupo Globo. Esta convicção da Globo foi reafirmada para um grupo de atrizes, diretoras e produtoras, reunidas no domingo à noite, quando a emissora informou que, apurado o caso, tomou a decisão de suspender o ator José Mayer de produções futuras dos Estúdios Globo por tempo indeterminado. O ator foi notificado na segunda-feira dessa decisão. Sobre a iniciativa de funcionários, colaboradores e executivos de usar hoje camisetas com os dizeres "Mexeu com uma, mexeu com todas", a Globo se solidariza com a manifestação, que expressa os valores da empresa. O ator José Mayer, de enorme talento e com grandes serviços prestados à Globo e às artes brasileiras, certamente terá oportunidade de expressar seus sentimentos em relação ao triste episódio e esclarecer que atitudes pretende tomar. A Globo lamenta que Susllen Tonani tenha vivido essa situação inaceitável num ambiente que a emissora se esforça cotidianamente para que seja de absoluto respeito e profissionalismo. E, por essa razão, pede a ela sinceras desculpas."

Veja Também

Comentários