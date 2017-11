Jornalista Ricardo Chapola lança segundo livro de crônicas

O jornalista e escritor Ricardo Chapola lança nesta quinta-feira, 23, na Livraria da Vila, na zona oeste de São Paulo, seu segundo livro de crônicas. Faz de Conta Que É Tudo Verdade (Editora Jaguatirica) faz um resgate às coisas simples do cotidiano que, muitas vezes, diante do ritmo acelerado da vida, acaba passando despercebido pelas pessoas. "Trata-se de uma reverência às miudezas, tentando sempre falar de coisas próximas de todo mundo", afirma. O livro traz ao todo 62 crônicas. Os textos foram publicados, em sua maioria, de 2011 a 2015, quando Chapola mantinha um blog dedicado ao assunto no estadão.com.br.

Em 2014, ao lado do também jornalista e escritor Lucas Rossi, Chapola lançou Crônica: O Jornalismo de Short. Idealizado como projeto de conclusão de curso da faculdade de Jornalismo, em 2011, o livro conta com relatos irreverentes e recheados de detalhes.

"Gosto muito da crônica porque ela é capaz de ir fundo na gente pela simplicidade. Amo falar de coisas aparentemente corriqueiras, mas que possuem potencial para atingir nosso âmago de um jeito que só a crônica consegue fazer", diz Chapola.

O escritor e colunista do jornal O Estado de S. Paulo Luis Fernando Verissimo, um dos entrevistados do livro, foi quem elaborou o prefácio da obra.