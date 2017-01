Jornalista de MS reúne causos de saci para celebrar 100 anos da pesquisa de Lobato

Em 26 de janeiro de 1917, Monteiro Lobato usa as páginas da versão vespertina do jornal O Estado de S. Paulo para um chamamento a todos os leitores brasileiros. Pedia que compartilhassem histórias, ouvidas e passadas, sobre o saci, o duende brasileiro. A resposta foi tão grande que se tornou um livro publicado no ano seguinte: Saci Pererê – Resultado de um inquérito.

Para celebrar este que é um marco nos registros da cultura popular brasileira, o jornalista sul-mato-grossense Andriolli Costa, 27 anos, está preparando uma homenagem especial. Responsável pelo blog O Colecionador de Sacis, convidou leitores, amigos e colaboradores para produzir uma revista digital mostrando versões contemporâneas do saci. A publicação será disponibilizada gratuitamente e seu objetivo é fazer circular a riqueza de nosso folclore.

“Assim como Lobato mostrou um recorte de seu tempo, queremos apresentar as várias formas que o saci toma na cultura brasileira hoje”, esclarece. No Inquérito centenário, leitores enviaram causos, contos e até poemas sobre o saci. O mesmo ocorrerá no especial.“Teremos matérias sobre a presença do saci como inspiração para games, quadrinhos, filmes, livros e canções. Ilustrações comentadas que mostram o saci como super-herói, como monstro ou mendigo. E também colaborações literárias”.

Permeia toda a publicação uma série de causos - ouvidos e passados - que leitores de diversas partes do Brasil estão enviando. Gente que levou surra de urtiga do saci no Maranhão, ou que passou a perna no perneta no interior de São Paulo. Para ter sua história publicada no especial é só enviar um e-mail para [email protected] O prazo final para participar é até 20 de janeiro.

