Jornalista da Globo tem inflamação após espremer espinha

A apresentadora Izabella Camargo chamou atenção em seu Instagram na última quarta-feira ao alertar sobre os riscos de espremer espinhas, prática comum entre muitos brasileiros, e que lhe rendeu uma inflamação.

"Brinco novo... Só que não. Estou publicando essa foto para alertar sobre uma atitude que parece banal... Fui tirar uma pequenina e 'inofensiva' espinha da pele, entre a orelha e o pescoço. Inchou, inflamou, comecei a sentir febre e fui orientada pelo médico a 'nunca mais' mexer perto de gânglios", escreveu.

Em seguida, ela disse estar sendo medicada: "As bactérias podem cair no sistema linfático, e aí as consequências podem ser mais graves. Uma semana de antibiótico e anti-inflamatório. vivendo e aprendendendo".