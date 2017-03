Jornal britânico é acusado de machismo em capa com primeira-ministra

Duas mulheres que ocupam cargos importantes na política do Reino Unido, Theresa May, primeira-ministra britânica, e Nicola Sturgeon, premiê da Escócia, se encontraram na última segunda-feira, 27, para discutir temas relacionados ao Brexit, como vem sendo chamada a saída do Reino Unido da União Europeia.

Em vez de destacar temas tratados na reunião que influenciam áreas como política e economia, o jornal britânico Daily Mail resolveu destacar as pernas das duas políticas.

"Esqueça o Brexit, quem ganhou nas pernas!" (em tradução livre), trazia a manchete com um trocadilho da palavra Brexit com o som de 'Legs-It', que chegou a ser divulgada no Twitter do próprio jornal.

A capa rendeu diversas críticas, e alguns usuários do Twitter fizeram montagens colocando homens no lugar de Theresa e Nicola, acusando a publicação machismo, uma vez que o destaque à aparência física de ambas teria se dado apenas por serem mulheres.

