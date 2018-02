Jorge Souza volta a criticar Simony: 'mais rejeição que a Dilma'

O casal Laura Keller e Jorge Souza, vencedor da 1ª edição do reality Power Couple Brasil, da Record TV, relembrou a polêmica que teve com Simony e não poupou a cantora em entrevista ao Luciana By Night que vai ao ar nesta terça-feira, 6.

Questionados pela apresentadora se atenderiam Simony, Jorge foi enfático: "Atendo só para dizer que ela foi tombada. Falou que a gente nunca ganharia e teve mais rejeição que a Dilma. A Simony foi muito malvada".

Em outro momento do programa, Laura e Jorge foram questionados sobre qual artista levariam para uma noite a três. "Vou na Cleo Pires, porque ela tem mais cara de safada", disse Jorge, após decisão em conjunto com a amada.

O Luciana By Night vai ao ar nesta terça-feira, às 22h45, na RedeTV!