Jojo Todynho faz releitura de 'Drunk In Love', de Beyoncé

Enquanto ainda brilha com "Que tiro foi esse", a cantora carioca Jojo Todynho interpretou Beyoncé no clipe "Drunk In Love". Para representar Jay Z estava Gominho, parceiro de Jojo que também aparece no vídeo do hit "Que Tiro Foi Esse". A releitura foi gravada e transmitida pelo canal Multishow, na temporada #TVZVerãoNordeste.

Tal como no clipe de "Drunk in Love", Jojo e Gominho estão na praia e as imagens são em preto e branco. A cantora sensualiza e as imagens do vídeo brasileiro e norte-americano são mixadas ao longo da música. Confira o resultado no link a seguir: https://twitter.com/multishow/status/955570715851341825